Безопасные пляжи в Свердловской области есть, но купаться не рекомендуется
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Как уже сообщалось раньше, в Свердловской области не нашлось ни одного водоёма, безопасного для купания. Пробы, взятые из них, не соответствуют требованиям СанПиН, по заявлению управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
А вот с пляжами дела обстоят получше. Но ненамного. Безопасные места для загорания есть, но их всего 6 на большую Свердловскую область. Два из них находятся на базах отдыха «Кемпинг» (Первоуральский городской округ) и «Прометей» (берег Верхнесысертского пруда), ещё один — на территории санатория «Гранатовая бухта» (тот же Верхнесысертский пруд). Чистым признаны пляж Новоуральска на Верхнейвинском пруду, берег Билимбаевского пруда в Первоуральском городском округе и пляж Линевского водохранилища на территории Горноуральска. Ни один из екатеринбургских пляжей статуса «безопасен для отдыха» не достоин.
Данные о пляжах обнародовало Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области. К местам отдыха на берегу водоёмов предъявляются требования не только санитарного характера. Пляжи должны находиться на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест спуска сточных вод и не менее 1000 метров ниже портовых и гидротехнических сооружений. В местах, отведенных для купания, не должно быть водоворотов, воронок и быстрого течения, а сооружения для прыжков в воду должны располагаться в акватории с безопасной глубиной.
А вот с пляжами дела обстоят получше. Но ненамного. Безопасные места для загорания есть, но их всего 6 на большую Свердловскую область. Два из них находятся на базах отдыха «Кемпинг» (Первоуральский городской округ) и «Прометей» (берег Верхнесысертского пруда), ещё один — на территории санатория «Гранатовая бухта» (тот же Верхнесысертский пруд). Чистым признаны пляж Новоуральска на Верхнейвинском пруду, берег Билимбаевского пруда в Первоуральском городском округе и пляж Линевского водохранилища на территории Горноуральска. Ни один из екатеринбургских пляжей статуса «безопасен для отдыха» не достоин.
Данные о пляжах обнародовало Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области. К местам отдыха на берегу водоёмов предъявляются требования не только санитарного характера. Пляжи должны находиться на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест спуска сточных вод и не менее 1000 метров ниже портовых и гидротехнических сооружений. В местах, отведенных для купания, не должно быть водоворотов, воронок и быстрого течения, а сооружения для прыжков в воду должны располагаться в акватории с безопасной глубиной.
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