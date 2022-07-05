В Свердловской области горит 7 га леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».По данным на 00:00 11 июля, в регионе действует один природных пожар на площади семи квадратных метров.Всего в России зафиксировано 98 лесных пожаров на площади 24 379 га.