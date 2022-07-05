В Свердловской области горит 7 га леса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
По данным на 00:00 11 июля, в регионе действует один природных пожар на площади семи квадратных метров.
Всего в России зафиксировано 98 лесных пожаров на площади 24 379 га.
По данным на 00:00 11 июля, в регионе действует один природных пожар на площади семи квадратных метров.
Всего в России зафиксировано 98 лесных пожаров на площади 24 379 га.
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