Еще 96 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 96 человек. Общее число случаев COVID-19 – 448 687.
В связи с выздоровлением выписали 51 пациента. Всего вылечились 436 255 человек.
За сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом.
В связи с выздоровлением выписали 51 пациента. Всего вылечились 436 255 человек.
За сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом.
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