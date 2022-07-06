Еще 96 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 96 человек. Общее число случаев COVID-19 – 448 687.В связи с выздоровлением выписали 51 пациента. Всего вылечились 436 255 человек.За сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом.