В Ревде прокуратура через суд обязала отремонтировать Шараминский мост

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде прокуратура через суд обязала МКУ «Управление городским хозяйством» провести капитальный ремонт Шараминского моста и оборудовать участки дороги искусственным освещением.В 2018 году по результатам технического обследования конструкции моста через реку Ревда, который соединяет улицы Чернышевского и Карла Либкнехта, была зафиксирована необходимость капремонта. Однако на протяжении четырех лет ремонт не проводился.Прокуратура направила в Ревдинский городской суд исковое заявление об обязании МКУ «Управление городским хозяйством» городского округа провезти капитальный ремонт Шараминского моста.Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. МКУ «Управление городским хозяйством» обязано произвести ремонт моста в течение 1,5 лет с момента вступления судебного решения в законную силу.Кроме того, прокуратура установила, что МКУ не приняло меры к оборудованию искусственного освещения на проезде улиц Энгельса – Мира (объездная дорога за спортивным комплексом «Темп»), на кольцевом пересечении от улиц Ленина – Почтовая до нерегулируемого перекрестка переулка Клубный – Почтовая.В суд также было направлено исковое заявление о возложении на учреждение обязанности оборудовать искусственным освещением участки дороги. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.