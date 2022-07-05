В аэропорт Кольцово поступили новые перронные автобусы



Фото: Станислав Эсаулов / пресс-служба аэропорта Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Два новых перронных автобуса поступили в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Они предназначены для перевозки пассажиров между зданием аэропорта и самолетом.В пресс-службе Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что новые автобусы имеют просторный салон, шесть пар дверей с выходом на две стороны и изолированную от пассажирского салона кабину водителя. Низкопольный Yutong вместимостью до 130 человек оборудован системой кондиционирования и достаточным количеством поручней.Парк аэропорта всего насчитывает 217 единиц спецтранспорта, семь из которых – перронные автобусы. Обновление спецтехники в ближайшее время продолжится.