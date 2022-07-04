В Екатеринбурге приостановил работу кинотеатр «Космос»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закрылся ККТ «Космос». Он не будет работать с 1 по 28 июля включительно. Об этом сообщается на официальном сайте самого кинотеатра.
Заместитель директора кинотеатра Игорь Лейфель рассказал порталу Е1.RU, что «Космос» приостановил работу из-за отсутствия репертуара. В связи с этим было принято решение отправить сотрудников в отпуск.
«Третьего августа у нас уже мероприятие. Все в порядке, «Космос» работал, работает и будет работать, еще в космосе побываем!», – ответил изданию Игорь Лейфель.
Заместитель директора кинотеатра Игорь Лейфель рассказал порталу Е1.RU, что «Космос» приостановил работу из-за отсутствия репертуара. В связи с этим было принято решение отправить сотрудников в отпуск.
«Третьего августа у нас уже мероприятие. Все в порядке, «Космос» работал, работает и будет работать, еще в космосе побываем!», – ответил изданию Игорь Лейфель.
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