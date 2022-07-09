В управляющей компании ответили на возмущения лежавшего посреди дороги екатеринбуржца

«Со своей стороны мы подали заявление в суд на РСО. Дело выиграно нашей стороной. В начале июля мы отправили письмо в адрес РСО, чтобы нам предоставили информацию о результатах выполненных работ. Но никакого ответа мы не получили», – рассказали в управляющей компании.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости