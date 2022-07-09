В управляющей компании ответили на возмущения лежавшего посреди дороги екатеринбуржца
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом екатеринбуржца, лежавшего посреди проезжей части, ответили на возмущения местного жителя. В компании считают заявления о бездействии УК некорректными.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля житель уральской столицы лег на оживлённую дорогу, пытаясь привлечь внимание к отсутствию горячей воды в его доме на улице Патриса Лумумбы, 2.
В «РЭМП УЖСК» информационному агентству URA.RU объяснили, что горячее водоснабжение отсутствует из-за того, что у поставщика коммунального ресурса (ресурсоснабжающей организации, РСО) на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление.
В УК «РЭМП УЖСК» уверены, что гражданин вместо того, чтобы ложиться на проезжую часть, должен был позвонить в управляющую компанию и узнать о процессе выполнения работ.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля житель уральской столицы лег на оживлённую дорогу, пытаясь привлечь внимание к отсутствию горячей воды в его доме на улице Патриса Лумумбы, 2.
В «РЭМП УЖСК» информационному агентству URA.RU объяснили, что горячее водоснабжение отсутствует из-за того, что у поставщика коммунального ресурса (ресурсоснабжающей организации, РСО) на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление.
«Со своей стороны мы подали заявление в суд на РСО. Дело выиграно нашей стороной. В начале июля мы отправили письмо в адрес РСО, чтобы нам предоставили информацию о результатах выполненных работ. Но никакого ответа мы не получили», – рассказали в управляющей компании.
В УК «РЭМП УЖСК» уверены, что гражданин вместо того, чтобы ложиться на проезжую часть, должен был позвонить в управляющую компанию и узнать о процессе выполнения работ.
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