Екатеринбуржец лёг посреди дороги из-за отсутствия горячей воды

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 8 на 9 июля житель Екатеринбурга лёг посреди оживлённой проезжей части. Таким образом он пытался привлечь внимание к отсутствию горячей воды в его доме на улице Патриса Лумумбы, 2. По его словам, горячего водоснабжения нет уже второй год.«Управляющая компания ничего не делает. Мы обращались в прокуратуру и к депутатам, оттуда нам не ответили», – приводит слова местного жителя ИА URA.RU.В управляющей компании, с его слов, говорят лишь, что не только в их доме нет горячей воды. Без неё остаются жители военного городка и здание по улице Военная, 20. Там находится детская больница № 8. При этом сам екатеринбуржец уверен, что горячее водоснабжение по указанным адресам присутствует.