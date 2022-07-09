После сообщения о гибели пчёл министр агропромышленного комплекса встретился с аграриями

«В ходе беседы обсуждались возможные причины гибели пчел, разъяснен порядок применения пестицидов, намечены варианты дальнейших действий», – рассказали в министерстве.

«Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области рекомендовано сельскохозяйственным организациям размещать информацию в СМИ за 5 дней и оповещать владельцев пасек о предстоящих работах по применению пестицидов и агрохимикатов посредством телефонной связи», – отметили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости