После сообщения о гибели пчёл министр агропромышленного комплекса встретился с аграриями
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После сообщения о массовой гибели пчёл в Свердловской области министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев встретился с представителями аграриев и пчеловодами. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в департаменте информационной политики региона.
Там также подчеркнули, что в апреле этого года, ещё до начала медоносного периода, министерство уведомило всех сельхозпроизводителей о необходимости соблюдения требований закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» при работе с агрохимикатами и пестицидами.
Согласно закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», в целях предотвращения отравления пчёл не позднее, чем за 3 дня до обработки полей, необходимо уведомить населенные пункты, расположенные на расстоянии до 7 километров, через средства массовой информации о планируемых работах.
Подчёркивается, что требования о применении пестицидов регулярно доводится до аграриев на совещаниях. В связи с гибелью пчёл до сельхозпроизводителей была дополнительно направлена расширенная информация об исполнении этих требований при работе со средствами для обработки.
«В ходе беседы обсуждались возможные причины гибели пчел, разъяснен порядок применения пестицидов, намечены варианты дальнейших действий», – рассказали в министерстве.
Там также подчеркнули, что в апреле этого года, ещё до начала медоносного периода, министерство уведомило всех сельхозпроизводителей о необходимости соблюдения требований закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» при работе с агрохимикатами и пестицидами.
Согласно закону «О пчеловодстве в Российской Федерации», в целях предотвращения отравления пчёл не позднее, чем за 3 дня до обработки полей, необходимо уведомить населенные пункты, расположенные на расстоянии до 7 километров, через средства массовой информации о планируемых работах.
«Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области рекомендовано сельскохозяйственным организациям размещать информацию в СМИ за 5 дней и оповещать владельцев пасек о предстоящих работах по применению пестицидов и агрохимикатов посредством телефонной связи», – отметили в ведомстве.
Подчёркивается, что требования о применении пестицидов регулярно доводится до аграриев на совещаниях. В связи с гибелью пчёл до сельхозпроизводителей была дополнительно направлена расширенная информация об исполнении этих требований при работе со средствами для обработки.
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