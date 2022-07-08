В Свердловской области из-за обработки полей гибнут пчёлы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за обработки полей начали массово гибнуть пчёлы. Из-за пестицидов, которые аграрии используют для травли насекомых, по данным E1.RU, в Режевском, Белоярском и Камышловском районах погибло более 557 ульев.Об этом изданию рассказал председатель областного отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов. По его словам, аграрии не соблюдают СанПиН и закон о пчеловодстве и обрабатывают поля во время цветения и днём, во время лёта насекомых.«Пчёлы заносят в улей ядовитую пыльцу и нектар, отравляя других пчёл и личинок. Поэтому семья медленно умирает», – объяснил Валентин Суставов.Он также сообщил, что анализы проб пчёл уже отправлены в московскую лабораторию. После того, как придёт результат, Союз пчеловодов обратится в суд.