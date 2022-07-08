В Свердловской области из-за обработки полей гибнут пчёлы
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за обработки полей начали массово гибнуть пчёлы. Из-за пестицидов, которые аграрии используют для травли насекомых, по данным E1.RU, в Режевском, Белоярском и Камышловском районах погибло более 557 ульев.
Об этом изданию рассказал председатель областного отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов. По его словам, аграрии не соблюдают СанПиН и закон о пчеловодстве и обрабатывают поля во время цветения и днём, во время лёта насекомых.
«Пчёлы заносят в улей ядовитую пыльцу и нектар, отравляя других пчёл и личинок. Поэтому семья медленно умирает», – объяснил Валентин Суставов.
Он также сообщил, что анализы проб пчёл уже отправлены в московскую лабораторию. После того, как придёт результат, Союз пчеловодов обратится в суд.
Об этом изданию рассказал председатель областного отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов. По его словам, аграрии не соблюдают СанПиН и закон о пчеловодстве и обрабатывают поля во время цветения и днём, во время лёта насекомых.
«Пчёлы заносят в улей ядовитую пыльцу и нектар, отравляя других пчёл и личинок. Поэтому семья медленно умирает», – объяснил Валентин Суставов.
Он также сообщил, что анализы проб пчёл уже отправлены в московскую лабораторию. После того, как придёт результат, Союз пчеловодов обратится в суд.
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