На туристической тропе «Сысертская сотня» промаркировали 36 километров

«На всю маркировку между населенными пунктами понадобилась одна неделя. Нанесение меток проводили 10 человек — сотрудники туристических кластеров и волонтеры. Кроме того, тропы по пути маршрута были очищены от мусора», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости