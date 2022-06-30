На туристической тропе «Сысертская сотня» промаркировали 36 километров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на туристической тропе «Сысертская сотня» промаркировали 36 километров велопешеходного маршрута. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Сейчас туристы могут пройти по участку в 4 километра от Сысерти до посёлка Луч, в 10 километров от посёлка Луч до Верхней Сысерти либо пройти путь длиною в 22 километра от Верхней Сысерти до деревни Космакова.
В управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области отметили, что в августе планируется промаркировать участки до села Кадниково и окрестностей коттеджного поселка Заповедник, а также до села Щелкун.
Напомним, что в июне неизвестные испортили маркировку на 22 километрах «Сысертской сотни». Сотрудникам компании пришлось проделывать всю работу заново.
Сейчас туристы могут пройти по участку в 4 километра от Сысерти до посёлка Луч, в 10 километров от посёлка Луч до Верхней Сысерти либо пройти путь длиною в 22 километра от Верхней Сысерти до деревни Космакова.
«На всю маркировку между населенными пунктами понадобилась одна неделя. Нанесение меток проводили 10 человек — сотрудники туристических кластеров и волонтеры. Кроме того, тропы по пути маршрута были очищены от мусора», – рассказали в ведомстве.
В управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области отметили, что в августе планируется промаркировать участки до села Кадниково и окрестностей коттеджного поселка Заповедник, а также до села Щелкун.
Напомним, что в июне неизвестные испортили маркировку на 22 километрах «Сысертской сотни». Сотрудникам компании пришлось проделывать всю работу заново.
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