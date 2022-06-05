Неизвестные испортили маркировку на велопешеходном маршруте «Сысертская сотня»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области неизвестные закрасили маркировку на велопешеходном маршруте «Сысертская сотня». Местные жители утверждают, что вандалы испортили метки, нанесённые на деревья. В одних местах они закрасили чёрным цветом, а в других срезали кору.
Как рассказали в управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона порталу Е1, общая протяженность туристической тропы составляет 100 километров. До этого момента метки были нанесены на 22 километрах маршрута. Теперь сотрудникам и волонтерам придётся проделать всю работу с самого начала.
«Мы затратили на разметку 22 километров от Верхней Сысерти до деревни Космакова три дня, и над этим отрезком работали как наши сотрудники, так и волонтёры. Теперь нам придется снова снаряжать группу, нести затраты и искать другие испорченные метки на всём пути Сысертской сотни», – возмутился пресс-секретарь компании Влад Бородин.
Он также сообщил, что в будущем управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области планирует проводить ликбезы, чтобы рассказывать о пользе таких меток.
Для того, чтобы избежать повторной ситуации, планируется привлекать к работе местных жителей, заинтересованных в создании маршрута. Полностью туристическую тропу планируют открыть к 2023 году.
Как рассказали в управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона порталу Е1, общая протяженность туристической тропы составляет 100 километров. До этого момента метки были нанесены на 22 километрах маршрута. Теперь сотрудникам и волонтерам придётся проделать всю работу с самого начала.
«Мы затратили на разметку 22 километров от Верхней Сысерти до деревни Космакова три дня, и над этим отрезком работали как наши сотрудники, так и волонтёры. Теперь нам придется снова снаряжать группу, нести затраты и искать другие испорченные метки на всём пути Сысертской сотни», – возмутился пресс-секретарь компании Влад Бородин.
Он также сообщил, что в будущем управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области планирует проводить ликбезы, чтобы рассказывать о пользе таких меток.
Для того, чтобы избежать повторной ситуации, планируется привлекать к работе местных жителей, заинтересованных в создании маршрута. Полностью туристическую тропу планируют открыть к 2023 году.
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