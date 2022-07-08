Жителей Свердловской области предупредили о профилактическом отключении телевещания
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 11 по 19 июля на телебашнях пройдут профилактические работы, в связи с чем в городах региона будут произведены отключения теле- и радиовещания. Об этом жителей предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
11, 12 и 13 июля с 05.00 до 13.00 отключения ожидают жителей посёлка Новоуткинск. А уже 14 июля с 07.00 до 11.00 профилактическое отключение будет осуществляться в Новоуральске .
18 июля с 08.00 до 17.00 плановые технические работы коснутся посёлков Азанка, Афанасьевское, Зайково и городов Екатеринбург, Артёмовский, Нижние Серги, Серов, Первоуральск, Нижний Тагил, Талица, Каменск-Уральский.
19 июля с 08.00 до 17.00 будут производиться отключения теле- и радиовещания Асбеста и Баранчинского.
Напомним, что аналогичные мероприятия проводились в апреле.
11, 12 и 13 июля с 05.00 до 13.00 отключения ожидают жителей посёлка Новоуткинск. А уже 14 июля с 07.00 до 11.00 профилактическое отключение будет осуществляться в Новоуральске .
18 июля с 08.00 до 17.00 плановые технические работы коснутся посёлков Азанка, Афанасьевское, Зайково и городов Екатеринбург, Артёмовский, Нижние Серги, Серов, Первоуральск, Нижний Тагил, Талица, Каменск-Уральский.
19 июля с 08.00 до 17.00 будут производиться отключения теле- и радиовещания Асбеста и Баранчинского.
Напомним, что аналогичные мероприятия проводились в апреле.
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