Свердловчане пожаловались на сбои в работе телевизоров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области пожаловались на сбои в работе телевизоров. На экранах жителей региона стали появляться надписи «нет сигнала», «сигнал заблокирован». Как оказалась, сигнал исчез по всей Свердловской области.Ранее, 16 апреля, в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» россиян предупредили о ежеквартальной телевизионной профилактике. На 17 и 18 апреля были запланированы перерывы в трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.«Филиалы РТРС проведут технические мероприятия, необходимые для бесперебойной работы оборудования в течение года», – объясняли в компании.