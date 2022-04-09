Свердловчане пожаловались на сбои в работе телевизоров
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области пожаловались на сбои в работе телевизоров. На экранах жителей региона стали появляться надписи «нет сигнала», «сигнал заблокирован». Как оказалась, сигнал исчез по всей Свердловской области.
Ранее, 16 апреля, в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» россиян предупредили о ежеквартальной телевизионной профилактике. На 17 и 18 апреля были запланированы перерывы в трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.
«Филиалы РТРС проведут технические мероприятия, необходимые для бесперебойной работы оборудования в течение года», – объясняли в компании.
Ранее, 16 апреля, в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» россиян предупредили о ежеквартальной телевизионной профилактике. На 17 и 18 апреля были запланированы перерывы в трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.
«Филиалы РТРС проведут технические мероприятия, необходимые для бесперебойной работы оборудования в течение года», – объясняли в компании.
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