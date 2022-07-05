В столице Урала продают «Golden Park» за 440 миллионов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на продажу ювелирный торговый центр «Golden Park», расположенный по адресу: улица Щорса, 29. Его стоимость объявлена в 440 миллионов рублей — 196,3 тысяч рублей за квадратный метр.
Указано, что площадь торгового центра составляет 2240,6 квадратных метра на два этажа. Первый этаж — 1200 квадратных метров, второй этаж – 1040,6 квадратных метра. Построен был в 2013 году. Здание находится в собственности у одного человека. Залоги и обременения отсутствуют.
«Заполнение арендаторами 90%. Пешеходный трафик 250 человек в час», – говорится в объявлении.
Указано, что площадь торгового центра составляет 2240,6 квадратных метра на два этажа. Первый этаж — 1200 квадратных метров, второй этаж – 1040,6 квадратных метра. Построен был в 2013 году. Здание находится в собственности у одного человека. Залоги и обременения отсутствуют.
«Заполнение арендаторами 90%. Пешеходный трафик 250 человек в час», – говорится в объявлении.
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