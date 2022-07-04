Рабочего и танкиста на привокзальной площади Екатеринбурга ждёт дорогостоящая реставрация

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти 2 миллиона рублей потратят в Екатеринбурге на реставрацию одного из самых известных скульптурных изображений в городе. Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу стоит на Привокзальной площади, встречая гостей уральской столицы, приезжающих поездом.Памятник, изображающий уральца-заводчанина и танкиста был открыт в феврале 1962-го года и с тех пор ни разу не подвергался реставрационным работам (видимых причин для этого и не возникало). В этом году решено было всё же «подлатать» двухфигурную композицию. Среди работ, которые необходимо сделать — заполнение сколов, очистка швов и замена разбитых гранитных плит на постаменте. Реставрационными мероприятиями воспользуются и для того, чтобы облагородить территорию вокруг памятника.На все перечисленные работы планируется потратить из бюджета 1 миллион 800 тысяч рублей. Кому передадут эту сумму определит конкурс, который объявлен через Госзакупки. Взявшийся за дело подрядчик должен будет завершить реставрацию к середине октября текущего года.