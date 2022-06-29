Екатеринбуржцам предлагают получше познакомиться с главным в городе парком отдыха

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале следующей недели по Центральному парку культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге можно не просто бесцельно послоняться, переходя от аттракциона к аттракциону, но и пополнить багаж знаний о одном городе. Вечером во вторник, 12-го июля, там пройдёт экскурсия, посвящённая парку.Экскурсоводом по ЦПКиО выступит преподаватель УрФУ, кандидат культурологи Евгений Рабинович. Он расскажет о том, почему и для чего был Парк Маяковского, как он связан с рекой Исетью, о том, в какие годы ЦПКиО стал считаться одним из лучших в стране, о том, какое место в парке занимали в сталинский период изображения Вождя.Экскурсия о ЦПКиО имени Маяковского проводится в рамках «ИсетьФеста». Стартует она в 19:00 от центральных ворот парка.