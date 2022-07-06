Врач из Екатеринбурга анонсировала появление прививки от аллергии на кошек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заведующая отделением аллергологии ЦГКБ №6 Екатеринбурга Анна Петухова заявила, что ученые России и Австрии разработали вакцину от аллергии на кошек и на пыльцу березы.
Врач добавила, что сейчас препарат проходит последние стадии испытаний. По ее словам, лекарство скоро появится в гражданском обороте.
Как сообщила Анна Петухова, количество страдающий от аллергии людей каждые десять лет увеличивается в два раза. Екатеринбуржцы чаще всего страдают от аллергии на пыльцу берез и на кошек.
– Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы. Ученые из Сеченовского Университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания, – рассказала Анна Петухова на пресс-конференции.
Врач добавила, что сейчас препарат проходит последние стадии испытаний. По ее словам, лекарство скоро появится в гражданском обороте.
Как сообщила Анна Петухова, количество страдающий от аллергии людей каждые десять лет увеличивается в два раза. Екатеринбуржцы чаще всего страдают от аллергии на пыльцу берез и на кошек.
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