Врач из Екатеринбурга анонсировала появление прививки от аллергии на кошек

– Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы. Ученые из Сеченовского Университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания, – рассказала Анна Петухова на пресс-конференции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заведующая отделением аллергологии ЦГКБ №6 Екатеринбурга Анна Петухова заявила, что ученые России и Австрии разработали вакцину от аллергии на кошек и на пыльцу березы.Врач добавила, что сейчас препарат проходит последние стадии испытаний. По ее словам, лекарство скоро появится в гражданском обороте.Как сообщила Анна Петухова, количество страдающий от аллергии людей каждые десять лет увеличивается в два раза. Екатеринбуржцы чаще всего страдают от аллергии на пыльцу берез и на кошек.