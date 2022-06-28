Свердловчан предупреждают о риске возникновения лесных пожаров из-за потепления

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в связи с потеплением предупреждает местных жителей о возрастающем риске возникновения лесных пожаров.Как отметил министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов, основной причиной возникновения природных пожаров является человек. Согласно статистике, часто пожары возникают там, где люди отдыхали.Свердловчан призывают соблюдать правила пожарной безопасности и быть очень аккуратными с огнем в лесу. Нельзя бросать окурки, оставлять костры непотушенными и разводить огонь в торфяниках. Также запрещается оставлять в лесу стекло и другие предметы, которые могут самовозгораться.В случае обнаружения лесного пожара следует незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону Авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».