В Артемовском опубликовали объявление о вакансии с дискриминацией по возрасту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артемовском прокуратура выявила нарушения трудового законодательства при размещении объявления о вакансии уборщика в санатории. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Прокуратура провела проверку в санатории «Юбилейный» и установила, что на портале «Работа в России» учреждение разместило сведения о вакансии уборщика. Сведения содержали дискриминационные ограничения: к кандидатам предъявляли требования о необходимости достижения возраста 18 лет и отсутствии вредных привычек.Директору санатория прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. В результате из объявления о вакансии удалили дискриминационные условия трудоустройства. Должностное лицо санатория также привлекли к дисциплинарной ответственности.Помимо этого, в отношении специалиста по кадрам учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье 13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера). Мировой судья судебного участка № 2 Артемовского судебного района оштрафовал специалиста на три тысячи рублей.