Еще 90 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 90 человек. Всего в регионе зарегистрировано 448 313 случаев COVID-19.По данным оперштаба, за сутки госпитализировано 40 пациентов. В связи с выздоровлением выписано 99 человек. Общее число вылечившихся – 436 036.За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.