Еще 90 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 90 человек. Всего в регионе зарегистрировано 448 313 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, за сутки госпитализировано 40 пациентов. В связи с выздоровлением выписано 99 человек. Общее число вылечившихся – 436 036.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, за сутки госпитализировано 40 пациентов. В связи с выздоровлением выписано 99 человек. Общее число вылечившихся – 436 036.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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