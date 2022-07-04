Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассах Свердловской области, где ведутся ремонтные работы, установили передвижные комплексы фотофиксации нарушений ПДД. Оборудование настроено на фиксацию нарушений скоростного режима и выездов на встречную полосу.
В частности, камеры-треноги установили на участке 187 – 232 км трассы Пермь – Екатеринбург, где стартовал масштабный капитальный ремонт. Работы будут вестись до 1 октября.
В УГИБДД по Свердловской области отметили, что водителям при проезде участков, где ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и строго следовать требованиям знаков. Также поездки по дорогам, где ведется ремонт, рекомендуется планировать с учетом ограничений: выбирать подходящее время и выезжать заранее, чтобы избежать спешки и нервозности.
В частности, камеры-треноги установили на участке 187 – 232 км трассы Пермь – Екатеринбург, где стартовал масштабный капитальный ремонт. Работы будут вестись до 1 октября.
В УГИБДД по Свердловской области отметили, что водителям при проезде участков, где ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и строго следовать требованиям знаков. Также поездки по дорогам, где ведется ремонт, рекомендуется планировать с учетом ограничений: выбирать подходящее время и выезжать заранее, чтобы избежать спешки и нервозности.
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