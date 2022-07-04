Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассах Свердловской области, где ведутся ремонтные работы, установили передвижные комплексы фотофиксации нарушений ПДД. Оборудование настроено на фиксацию нарушений скоростного режима и выездов на встречную полосу.В частности, камеры-треноги установили на участке 187 – 232 км трассы Пермь – Екатеринбург, где стартовал масштабный капитальный ремонт. Работы будут вестись до 1 октября.В УГИБДД по Свердловской области отметили, что водителям при проезде участков, где ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и строго следовать требованиям знаков. Также поездки по дорогам, где ведется ремонт, рекомендуется планировать с учетом ограничений: выбирать подходящее время и выезжать заранее, чтобы избежать спешки и нервозности.