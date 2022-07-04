Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области

14.27 Четверг, 7 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассах Свердловской области, где ведутся ремонтные работы, установили передвижные комплексы фотофиксации нарушений ПДД. Оборудование настроено на фиксацию нарушений скоростного режима и выездов на встречную полосу.

В частности, камеры-треноги установили на участке 187 – 232 км трассы Пермь – Екатеринбург, где стартовал масштабный капитальный ремонт. Работы будут вестись до 1 октября.

В УГИБДД по Свердловской области отметили, что водителям при проезде участков, где ведутся дорожные работы, следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и строго следовать требованиям знаков. Также поездки по дорогам, где ведется ремонт, рекомендуется планировать с учетом ограничений: выбирать подходящее время и выезжать заранее, чтобы избежать спешки и нервозности.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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14:27 Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области
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13:21 В Первоуральске сотрудница банка оформляла на клиентов кредиты без их ведома
12:59 Родителей детсадовцев в Екатеринбурге предупредили о вспышке опасного вируса
12:20 Под тяжестью грузовика обрушился мост в Свердловской области
11:51 На Уралмаше в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов и троллейбусов
11:29 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
10:52 Трех человек спасли огнеборцы из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:28 На стене лицея на Химмаше в Екатеринбурге повился арт-объект
09:53 В Свердловскую область вернулась жара
09:24 В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
21:10 Зоозащитники Екатеринбурга и Берёзовского просят о помощи
20:36 При попытке сделать эффектное фото молодые люди сломали главный фонтан Асбеста
20:21 Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» стартовала в Верхней Пышме
19:33 В окрестностях горы Конжаковский камень пройдёт фестиваль бардовской песни
19:02 За избитого до смерти в Екатеринбурге человека может ответить майор полиции
18:49 На штраф для екатеринбургского «дискредитатора российской армии» собрали даже сверх нужной суммы
18:23 В екатеринбургском «Музее об Этом» отметят Ночь Ивана Купалы песнями и прибаутками*
17:54 Орлов заявил об идее продлить ветку метро в Екатеринбурге на одну станцию
17:20 Azur Air разрешили в два раза чаще летать из Екатеринбурга в Анталью
16:57 В ДТП в Екатеринбурге пострадал водитель электросамоката
16:22 Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами
15:55 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Сысерти
15:24 Двух свердловчан осудили за незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью 16 млн рублей
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