В Свердловскую область вернулась жара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в конце недели будет жарко. Температура воздуха поднимется до +32°С.
Сегодня, 7 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 8 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 27…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 7 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 8 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…13°С, днем 27…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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