Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» стартовала в Верхней Пышме

20.21 Среда, 6 июля 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме завершился первый день конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», организованной Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК (ТУ УГМК) и партнерами MineTech.

Свои инновационные проекты презентовали молодые специалисты - представители ведущих горнодобывающих и металлургических предприятий, научных институтов.

Директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев поприветствовал участников встречи. Он напомнил, что первая молодежная конференция УГМК прошла 20 лет назад, и многие ее проекты внедрены и работают на производстве.

«Сегодня конференция вышла на федеральный уровень, соответствующий уровню УГМК. Наши предприятия, расположенные в 14 регионах России, являются лидерами черной и цветной металлургии, угольной промышленности. Уровень наших партнеров - организаторов конференции, среди которых Фонд «Сколково», компании-лидеры горно-металлургической отрасли России также говорит о новом качестве мероприятия. Уверен, что оно станет трамплином для талантливых молодых специалистов, и их идеи будут в дальнейшем реализованы в реальном секторе экономики», - отметил Дмитрий Малышев.

Один из проектов, представленных на конкурс, - изменение системы производственного планирования. Автор - сотрудник Кировского завода ОЦМ Александр Агафонов предложил использовать подход позаказного планирования загрузки производственных мощностей. Сейчас многие предприятия приспособлены под равномерную загрузку, зачастую работают на склад и не адаптированы к динамическим колебаниям на рынке. При изменении системы планирования повысится эффективность производственных процессов, сократятся сроки изготовления продукции и будет получена дополнительная прибыль.

Специалист Гайского ГОКа Николай Кодаков презентовал проект повышения эффективности извлечения меди из руды. Из-за истощения запасов, вовлечения в переработку руд, добытых с глубоких горизонтов, коэффициент извлечения снижается. На предприятии внедрили систему, которая учитывает разные факторы и дает подсказки по оперативному изменению технологических параметров извлечения (уровень пульпы, расход воздуха в камерах флотомашин и т.д.). Экономический эффект от ее использования за первый квартал с учетом затрат на разработку составил порядка 3,5 млн руб.

Часть проектов касалась цифровизации и автоматизации производства. Сотрудник «Уралэлектромеди» Иван Дунаев считает необходимым использовать BIM-моделирование зданий и сооружений не только при проектировании, но и при строительстве и эксплуатации. Это позволит учитывать имеющиеся проектные данные при текущих ремонтах, модернизации и т.д. «Самый простой пример - нужно покрасить крышу в цехе и рассчитать количество краски. Можно просто зайти в программу и получить все необходимые данные о крыше, а не поднимать бумаги и считать на глазок. То же самое касается перемещения и установки оборудования», - рассказал автор идеи. Пилотный проект уже реализуется в цехе приемки и переработки сырья «Уралэлектромеди».

По словам директора по стратегическим партнерам Фонда «Сколково» Владислава Демиденко, конференция вызвала большой интерес у лидеров горно-металлургического сектора, партнеров и заявителей MineTech, компаний, внедряющих технологические решения, представителей профильных российских и зарубежных вузов.

«Здесь присутствует много действующих специалистов, способных влиять на управленческие решения. «Сколково» готово делиться своим опытом, внедряя культуру открытых инноваций. Мы хотим, чтобы участники конференции могли аргументировать свои проекты, коммерциализировать их, создавая успешные производственные кейсы и объединяя эффективные цифровые и аппаратные решения», - сказал Владислав Демиденко.


В этот же день на площадке ТУ УГМК прошла экспертная сессия с участниками программы MineTech (в т.ч резидентами «Сколково»), Фондом «Сколково» и менеджментом УГМК.

Ведущие компании-разработчики технологических решений представили современные технологии сбора и обработки данных. В частности, кроссотраслевой универсальный инструмент в инженерной геофизике и геологоразведке – глубинные георадары, систему прогноза и контроля состояния горного массива, способную проникать на глубину до 200 метров, систему цифровой монтажной маркировки, позволяющую оперативно идентифицировать все элементы любых конструкций.

Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» проходит в Верхней Пышме с 6 по 8 июля. 7 июля, в основной день мероприятия будет дан старт новому совместному треку программы MineTech «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций». Также в рамках экспертной сессии УГМК специалисты ведущих горно-металлургических компаний России представят производственные кейсы, в том числе по цифровизации и автоматизации добывающих предприятий.

«УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» - одна из крупнейших отраслевых конференций в России. Планируется, что она станет ежегодной и позволит выстроить эффективную систему обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Мероприятие объединяет участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 300 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они могут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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