Орлов заявил об идее продлить ветку метро в Екатеринбурге на одну станцию
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах по продлению существующей ветки метро. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами на международной промышленной выставке «Иннопром».
По словам Орлова, у мэрии есть мысль продлить ветку метро на одну станцию. При этом подробности плана он говорить отказался.
По словам Орлова, у мэрии есть мысль продлить ветку метро на одну станцию. При этом подробности плана он говорить отказался.
— Но это будет со стороны Уралмаша. Вы же видите, Veer Mall там построили, перспективная территория для застройки, — рассказал мэр.
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