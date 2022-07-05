Орлов заявил об идее продлить ветку метро в Екатеринбурге на одну станцию

— Но это будет со стороны Уралмаша. Вы же видите, Veer Mall там построили, перспективная территория для застройки, — рассказал мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах по продлению существующей ветки метро. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами на международной промышленной выставке «Иннопром».По словам Орлова, у мэрии есть мысль продлить ветку метро на одну станцию. При этом подробности плана он говорить отказался.