Колумбийские цветы альстромерии сожгут в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
В Свердловской области придется уничтожить путем сжигания партию цветов альстромерий, поступившую из Колумбии. Причиной стал обнаруженный в цветах карантинный вредитель – западный цветочный (калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis.
Опасного вредителя нашли сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках фитосанитарного контроля поступающей из-за границы продукции растениеводства.
Сообщение о выявлении карантинного вредителя направлено в свердловское Управление Россельхознадзора. Российские законы запрещают ввоз зараженной продукции на территорию страны, поэтому партию цветов из Колумбии сожгут.
Калифорнийский трипс считается чрезвычайно опасным карантинным вредителем, имеющим ограниченное распространение а России. Он почти всеяден и поэтому опасен для различных растений, а также переносит многие заболевания (бронзовость томата, вирус пятнистого увядания и т.д.)
В России этот вредитель впервые был завезен в 90-е годы. По результатам работы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в рамках госзадания в 2021 году в результате 2505 экспертиз были выявлены 17 видов карантинных вредных организмов. В этом перечне западный цветочный калифорнийский трипс находится на пятом месте (33 случая).
Опасного вредителя нашли сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках фитосанитарного контроля поступающей из-за границы продукции растениеводства.
Сообщение о выявлении карантинного вредителя направлено в свердловское Управление Россельхознадзора. Российские законы запрещают ввоз зараженной продукции на территорию страны, поэтому партию цветов из Колумбии сожгут.
Калифорнийский трипс считается чрезвычайно опасным карантинным вредителем, имеющим ограниченное распространение а России. Он почти всеяден и поэтому опасен для различных растений, а также переносит многие заболевания (бронзовость томата, вирус пятнистого увядания и т.д.)
В России этот вредитель впервые был завезен в 90-е годы. По результатам работы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в рамках госзадания в 2021 году в результате 2505 экспертиз были выявлены 17 видов карантинных вредных организмов. В этом перечне западный цветочный калифорнийский трипс находится на пятом месте (33 случая).
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