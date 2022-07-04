«Урал Fresh Fest» пройдет в Екатеринбурге уже на этой неделе

– Этот фестиваль – отличная возможность для молодых групп попробовать на вкус большую сцену. После шоу-кейса фестиваля, который был проведен в начале июня, мы окончательно убедились, что сегодня среди молодых коллективов на Урале есть потенциальные звезды, которые через пару лет могут прогреметь на всю страну. Мы, в свою очередь, продолжим оказывать поддержку всем начинающим коллективам: не только участвующим в нашем фестивале, но и тем, кто делает первые шаги в музыке, – рассказывает руководитель пресс-центра Екатеринбургского рок-клуба Мария Тарасова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 9 июля на площадке «Свобода Концерт Холл» состоится фестиваль «Урал Fresh Fest». На сцене выступят лучшие молодые уральские группы, выбранные Екатеринбургским рок-клубом, а также хэдлайнеры – группы «ПИКЧИ!» и «Операция Пластилин».Фестиваль стартует в 16:00. Цель мероприятия – показать, что на Урале есть коллективы, которые могут занять достойное место на российском музыкальном рынке.Из уральских групп на фестивале выступят «The P!nk Milk», «Kennedy`s Killers», «Не Для Всех», «Вечными Друзьями» и «Принцип Анны Карениной». Команды также получат призы, которые помогут им в дальнейшем развитии и продвижении. Группа, показавшая самое яркое шоу, выступит на Open Air фестивале «Музыка Свободы», который состоится 13-14 августа на пляже «Ривьера» в Заречном.