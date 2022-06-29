Компания «Сима-Ленд» планирует переехать в Сысертский район из Екатеринбурга

– У нас есть собственный гипермаркет, собственное производство – на территории находится производство текстиля, мы практически уже все линейки отшиваем сами. В 15 минутах езды у нас находится производство пластика, много более мелких производств. У нас есть задача как раз на тех землях, которые мы недавно приобрели (в Сысертском округе) собрать все вместе, чтобы это было серьезнейшее производство, – заявил Обоскалов.

– Гораздо удобнее, когда склад в одном месте, и можно построить его так, как подсказывает желание и опыт, – объяснил Обоскалов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Компания «Сима-Ленд» планирует переехать из Екатеринбурга в Сысертский район. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на гендиректора компании Константина Обоскалова.На данный момент площадь всех помещений, которые занимает «Сима-Ленд» в терминале «Чкаловский», составляет около 280 тысяч квадратных метров. Часть помещений находится в собственности компании, а часть арендуется.По словам гендиректора компании, через 3-4 года «Сима-Ленд» планирует перевезти из столицы Урала как офисную часть, так и складскую. После переезде склады будут сданы обратно компании «Терминал Чкаловский».Гендиректор добавил, что земельные участки в Сысертском округе сейчас переводят из сельскохозяйственного назначения, чтобы там можно было строить производство либо склады.