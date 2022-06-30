В Свердловской области вынесли приговор члену наркогруппировки



Фото: УФСБ России по Свердловской области



Фото: УФСБ России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники свердловского управления ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Одного из участников банды уже осудили.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, группировка изготовляла наркотические вещества в подпольной нарколаборатории, а затем продавала их. Первого участника банды оперативники ФСБ задержали в феврале. Он исполнял роль фасовщика и закладчика.Задержанный получал запрещенные вещества посредством тайников, фасовал их на мелкие партии и делал закладки для дальнейшей реализации. При задержании у злоумышленника изъяли килограмм мефедрона.Еще больший объем сотрудники ФСБ изъяли у двух других участников группы. Они сбывали наркотики первому задержанному, организовав в арендуемой квартире в Свердловской области подпольную лабораторию. При обыске в квартире было изъято более 3,5 килограмма наркотиков, химические вещества и лабораторное оборудование.В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ревдинский городской суд уже признал первого задержанного виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.