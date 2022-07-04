Для внуков изуродованной в Екатеринбурге собачки Моти подыскивают хозяев
Общество
Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти»
Оказывается, собачка Мотя, которой в конце мая этого года неизвестные изуверы отрезали половину мордочки, отличается большой плодовитостью. Ещё до страшного происшествия она успела родить и выкормить не одного щенка. Теперь у неё есть и внуки. Что печально, малыши живут в той же злополучной промзоне, где изуродовали Мотю.
Промзоны — вообще не самое безопасное место для любых живых существ (включая, и людей). Ну, а здоровью и жизни собак там постоянно что-нибудь угрожает: заехавшая тяжёлая техника, забежавший случайно посторонний агрессивный пёс более крупного размера, или (что ещё хуже) двуногий садист. Поэтому новый хозяин Моти пытается сейчас пристроить щенков и призывает откликнуться любителей животных, готовых приютить малышей. Связаться с ним можно через телеграм-канал «Реабилитация Моти».
Что же касается Моти, чувствует она себя замечательно. Каждый день бегает на прогулку, с аппетитом ест и, кажется, совсем забыла о той страшной майской ночи. Жаль только, что человек, нанёсший собаке чудовищную травму, до сих пор не понёс наказания.
Промзоны — вообще не самое безопасное место для любых живых существ (включая, и людей). Ну, а здоровью и жизни собак там постоянно что-нибудь угрожает: заехавшая тяжёлая техника, забежавший случайно посторонний агрессивный пёс более крупного размера, или (что ещё хуже) двуногий садист. Поэтому новый хозяин Моти пытается сейчас пристроить щенков и призывает откликнуться любителей животных, готовых приютить малышей. Связаться с ним можно через телеграм-канал «Реабилитация Моти».
Что же касается Моти, чувствует она себя замечательно. Каждый день бегает на прогулку, с аппетитом ест и, кажется, совсем забыла о той страшной майской ночи. Жаль только, что человек, нанёсший собаке чудовищную травму, до сих пор не понёс наказания.
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