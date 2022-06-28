Кошки и собаки екатеринбуржцев станут посетителями Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Приятную для владельцев домашних животных новость сообщил сегодня Ельцин Центр. Отныне в многоэтажное здание, где размещаются выставочные и лекционные залы, магазины и офисы, можно заходить со своими питомцами.Правда, чтобы пройти в Ельцин Центр с кошкой, её нужно посадить в переноску. Для собак же введён «дресс-код» — намордник и поводок для них будут такой же обязательной «одеждой», как смокинг для кинозвёзд на вручении «Оскара». Исключение могут сделать только для маленьких собачек, с которыми разрешат войти в здание и без намордника. Но при этом их придётся держать на руках во время всего посещения Ельцин Центра.Есть и «территориальные» ограничения. С животными можно посещать кофейни и магазинчики, и даже офисная часть здания для барсиков и мурзиков открыта, но не кинозал и не арт-галереи с музеем. Доступ для животных остаётся закрытым и в Детский центр.