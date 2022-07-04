Куйвашев и «СКБ Контур» договорились о поддержке талантливых школьников
Общество
Фото: телеграм-канал Евгения Куйвашева
На международной промышленной выставке «Иннопром» глава Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных подписали соглашение о поддержке интеллектуально одаренных школьников.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, соглашение предполагает усиление работы по выявлению талантливых детей, в том числе через конкурсы и проектные работы.
Ранее мы писали, что в Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, соглашение предполагает усиление работы по выявлению талантливых детей, в том числе через конкурсы и проектные работы.
– Нам как IT-компании всегда нужны классные айтишники, поэтому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Нам важно, чтобы уже за школьной партой ребята понимали, что в регионе есть где учиться, и есть где работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои силы, – отметил гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных.
Ранее мы писали, что в Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества.
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