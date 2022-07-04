Куйвашев и «СКБ Контур» договорились о поддержке талантливых школьников

– Нам как IT-компании всегда нужны классные айтишники, поэтому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Нам важно, чтобы уже за школьной партой ребята понимали, что в регионе есть где учиться, и есть где работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои силы, – отметил гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости