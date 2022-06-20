В Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества

09.59 Понедельник, 27 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День молодежи встретился со студентами вузов и колледжей и анонсировал программу поддержки студенчества.

Масштабная программа будет иметь несколько ключевых направлений. Речь идет о финансовой поддержке. Уральские студенты смогут получить кредит на обучение пол 1,5-2%. Выплачивать кредит можно будет после окончания вуза в течение пяти лет.

Также рассматривается вопросы о повышении стипендий. Все первокурсники смогут получить доплату: и те, кто учится на бюджете, и те, кто оплачивает обучение. Со второго по пятый курс стипендию будут получиться те, кто учится на «хорошо» и «отлично». На данный момент средняя стипендия составляет 2,5 тысячи рублей. По словам Куйвашева, предполагается доплачивать еще 7,5 тысячи рублей.

Второе направление программы поддержки касается проживания студентов. Мест в общежитиях не хватает, из-за чего некоторым студентам приходится снимать квартиры. В Свердловской области планируют использовать уже имеющийся инструмент, когда для строительства арендного жилья застройщикам выделяется бесплатная земля.

Следующая задача – создание карты скидок для студентов. Благодаря этому, студенты смогут посещать кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные мероприятия, музеи, театры со скидками.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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