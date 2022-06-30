На ВИЗе в Екатеринбурге образовалась огромная пробка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Токарей в Екатеринбурге сегодня образовалась гигантская пробка, сообщает Е1. Это связано со строительными работами в районе перекрестка Ключевская – Токарей.В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 июля по нечетной стороне улицы Токарей организовали реверсивное движение транспорта в связи с реконструкцией магистральных теплосетей.Ограничения будут действовать до 10 июля.