На ВИЗе в Екатеринбурге образовалась огромная пробка
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На улице Токарей в Екатеринбурге сегодня образовалась гигантская пробка, сообщает Е1. Это связано со строительными работами в районе перекрестка Ключевская – Токарей.
В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 июля по нечетной стороне улицы Токарей организовали реверсивное движение транспорта в связи с реконструкцией магистральных теплосетей.
Ограничения будут действовать до 10 июля.
В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 июля по нечетной стороне улицы Токарей организовали реверсивное движение транспорта в связи с реконструкцией магистральных теплосетей.
Ограничения будут действовать до 10 июля.
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