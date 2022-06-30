Администрация Нижнего Тагила отчиталась о состоянии дел в семьях горожан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
На сайте Городской администрации Нижнего Тагила появился отчёт «О положении семьи и детей», в котором представлены статистика за 2021-й год и аналитические выводы. Картину отчёт рисует неутешительную. По крайней мере, в том, что касается детей.
В Нижнем Тагиле, согласно документу, на 40 человек (то есть, более, чем на 50%) увеличилось количество детей-сирот и на 44% выросла детская смертность от травм и отравлений. В ряде случаев отмечается самостоятельное, преднамеренное нанесение гибельных травм самими несовершеннолетними. «Зарегистрировано 12 попыток суицидов несовершеннолетних (2020 год — 1), из них 4 оконченных (2020 год — 1): 1 случай пореза вен и 3 случая падение с высоты. В основном это дети, проживающие в неполных семьях», — говорится в материале.
С чем связан такой рост, сказать трудно, ведь в остальном опубликованный документ выдаёт положительные данные: увеличилась рождаемость, отмечен рост количества трудоустроенных после обращения в Центр занятости, почти на 5 миллиардов рублей по сравнению с 2020-м годом увеличились доходы населения Нижнего Тагила, количество мероприятий в детских клубных учреждениях выросло вдвое. Но детей и подростков такая благость совсем не радует, судя по росту случаев добровольного их ухода из жизни.
В Нижнем Тагиле, согласно документу, на 40 человек (то есть, более, чем на 50%) увеличилось количество детей-сирот и на 44% выросла детская смертность от травм и отравлений. В ряде случаев отмечается самостоятельное, преднамеренное нанесение гибельных травм самими несовершеннолетними. «Зарегистрировано 12 попыток суицидов несовершеннолетних (2020 год — 1), из них 4 оконченных (2020 год — 1): 1 случай пореза вен и 3 случая падение с высоты. В основном это дети, проживающие в неполных семьях», — говорится в материале.
С чем связан такой рост, сказать трудно, ведь в остальном опубликованный документ выдаёт положительные данные: увеличилась рождаемость, отмечен рост количества трудоустроенных после обращения в Центр занятости, почти на 5 миллиардов рублей по сравнению с 2020-м годом увеличились доходы населения Нижнего Тагила, количество мероприятий в детских клубных учреждениях выросло вдвое. Но детей и подростков такая благость совсем не радует, судя по росту случаев добровольного их ухода из жизни.
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