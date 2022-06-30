В Сысерти появится новый приют для бездомных животных
Общество
Фото: ВК-сообщество приюта «Мишутка»
Прошла регистрацию новая автономная некоммерческая организация — Центр помощи бездомным животным. Она же — приют «Мишутка». Сейчас начинается сбор средств на постройку вольеров для собак и кошек.
В новом приюте, по планам организаторов, кров — временный или постоянный — смогут получить до 2 сотен хвостатых бродяжек. Привозить их будут не только с улиц Сысерти, но и из ближайших городов. Таким образом удастся несколько снизить проблему уличных собак, которая в последнее время обострилась (если судить по сообщениям в соцсетях и новостях об очередном нападении собаки на прохожих).
Приют «Мишутка», в числе прочего, будет подыскивать новых хозяев для «подобрашек». Для этого уже сейчас создана страница приюта в соцсети «ВКонтакте». Через эту же страницу «Мишутка» обращается за помощью к волонтёрам, готовым взять на себя уход за животными, а также объявляет сборы на лечение пострадавших бродяжек. Так, в эти выходные закончился сбор средств для 8-летней собаке, которую дали кличку Янка. Янка, судя по бирке на ухе, уже проходила через государственные приюты, и после проверки на агрессивность, была снова отпущена на волю. Где её (судя по ранам) сородичи встретили не очень дружелюбно. Собаке пришлось оказывать ветеринарную помощь.
В новом приюте, по планам организаторов, кров — временный или постоянный — смогут получить до 2 сотен хвостатых бродяжек. Привозить их будут не только с улиц Сысерти, но и из ближайших городов. Таким образом удастся несколько снизить проблему уличных собак, которая в последнее время обострилась (если судить по сообщениям в соцсетях и новостях об очередном нападении собаки на прохожих).
Приют «Мишутка», в числе прочего, будет подыскивать новых хозяев для «подобрашек». Для этого уже сейчас создана страница приюта в соцсети «ВКонтакте». Через эту же страницу «Мишутка» обращается за помощью к волонтёрам, готовым взять на себя уход за животными, а также объявляет сборы на лечение пострадавших бродяжек. Так, в эти выходные закончился сбор средств для 8-летней собаке, которую дали кличку Янка. Янка, судя по бирке на ухе, уже проходила через государственные приюты, и после проверки на агрессивность, была снова отпущена на волю. Где её (судя по ранам) сородичи встретили не очень дружелюбно. Собаке пришлось оказывать ветеринарную помощь.
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