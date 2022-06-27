От укусов клещей пострадали более 41 тысячи свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 41 195 человек. Среди пострадавших – 7 485 детей.Больше всего пострадавших зафиксировано в десяти муниципалитетах: Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Каменске-Уральском и Ирбитском районе.В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлено 203 человека, из них 46 – дети. Диагноз подтвержден у 22 взрослых и пяти детей.С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 424 человека, в том числе 102 ребенка. Подтвердили диагноз у 132 человек, среди них – 14 детей.