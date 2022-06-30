В столице Урала на месяц перекроют улицу Начдива Васильева
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Начдива Васильева. Речь идет об участке от Викулова до Репина.
Перекрытие связано со строительством теплосети на данном участке. Ограничения будут действовать с 24 июля по 25 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством теплосети на данном участке. Ограничения будут действовать с 24 июля по 25 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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