В столице Урала на месяц перекроют улицу Начдива Васильева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Начдива Васильева. Речь идет об участке от Викулова до Репина.Перекрытие связано со строительством теплосети на данном участке. Ограничения будут действовать с 24 июля по 25 августа.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.