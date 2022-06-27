На выпускном в екатеринбургской гимназии выступил рэпер Эльдар Джарахов

– Сначала он был в караоке, а затем вышел, мы его встретили на улице. Поговорили и пригласили его к нам в зал, он поднялся и бесплатно выступил, – рассказал один из выпускников.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На выпускном у 11-классников гимназии №70 в Екатеринбурге выступил рэпер Эльдар Джарахов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил один из выпускников.В субботу, 2 июля, рэпер Эльдар Джарахов вместе с Feduk и ST приехал в Екатеринбург, чтобы выступить на площадке у КРК «Уралец» в честь открытия самого большого на Урале скейт-парка. Чуть позже Джарахов выступил еще и на выпускном екатеринбургской гимназии.