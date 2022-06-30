В Свердловской области летом стали чаще пропадать люди

«Количество людей занимающихся тихой охотой в лесу увеличилось, а с ними выросло и количество заявок», – отмечают в поисковом отряде.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области стали чаще пропадать люди. Об этом свидетельствуют данные поискового отряда «Лиза Алерт».По данным поискового отряда, за июнь поступило 102 заявки на поиск пропавших людей по всей Свердловской области. При этом за май поступило только 76 заявок.Из 102 пропавших свердловчан живыми в первом месяце лета удалось найти 73, погибшими – четырех, в поиске отказано – шестерым, а еще двух отправили на передачу «Жди меня».Продолжаются поиски тех, кто до сих пор не найден: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, идет поиск на местности.