На «Екатеринбург Арене» начала действовать система Fan ID
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На «Екатеринбург Арене» с сегодняшнего дня начала действовать карта болельщика Fan ID. Оформить ее можно через Госуслуги.
Как сообщили в Минцифры РФ, после оформления цифровая карта болельщика будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.
Добавим, что помимо «Екатеринбург Арены» карта болельщика будет обязательной при посещении еще четырех стадионов: «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара-Арена» и «Фишт».
Как сообщили в Минцифры РФ, после оформления цифровая карта болельщика будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023», – говорится в сообщении Минцифры РФ.
Добавим, что помимо «Екатеринбург Арены» карта болельщика будет обязательной при посещении еще четырех стадионов: «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара-Арена» и «Фишт».
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