На «Екатеринбург Арене» начала действовать система Fan ID

«Карту болельщика должны иметь все, кто планирует посетить матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023», – говорится в сообщении Минцифры РФ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На «Екатеринбург Арене» с сегодняшнего дня начала действовать карта болельщика Fan ID. Оформить ее можно через Госуслуги.Как сообщили в Минцифры РФ, после оформления цифровая карта болельщика будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.Добавим, что помимо «Екатеринбург Арены» карта болельщика будет обязательной при посещении еще четырех стадионов: «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара-Арена» и «Фишт».