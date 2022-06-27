Жители Первоуральска обеспокоены разросшимся по городу борщевиком

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Первоуральска выразили обеспокоенность по поводу разросшегося по городу борщевика, так как сок некоторых видов этого растения может быть ядовит и опасен. Фотографии зарослей горожане опубликовали в местном паблике «Нетипичный Первоуральск».По словам очевидцев, борщевик уже был замечен на Советской и в Корабельной роще.«У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком, только Первоуральска это не касается», – возмутилась одна из горожанок.Однако недовольство по поводу разросшегося растения разделяют не все. Некоторые первоуральцы выразили сомнения по поводу его ядовитости.«У борщевика белые шапки – зонтики. Это, похоже, дягиль. Борщевик часто с дягилем путают», – считает другая девушка.В администрации города с растением пообещали разобраться, сообщив, что у мэрии заключен договор с подрядчиком на обработку этого растения специальными реагентами.«В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка», – сказали в мэрии Первоуральска.