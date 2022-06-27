Жители Первоуральска обеспокоены разросшимся по городу борщевиком
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Жители Первоуральска выразили обеспокоенность по поводу разросшегося по городу борщевика, так как сок некоторых видов этого растения может быть ядовит и опасен. Фотографии зарослей горожане опубликовали в местном паблике «Нетипичный Первоуральск».
По словам очевидцев, борщевик уже был замечен на Советской и в Корабельной роще.
«У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком, только Первоуральска это не касается», – возмутилась одна из горожанок.
Однако недовольство по поводу разросшегося растения разделяют не все. Некоторые первоуральцы выразили сомнения по поводу его ядовитости.
«У борщевика белые шапки – зонтики. Это, похоже, дягиль. Борщевик часто с дягилем путают», – считает другая девушка.
В администрации города с растением пообещали разобраться, сообщив, что у мэрии заключен договор с подрядчиком на обработку этого растения специальными реагентами.
«В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка», – сказали в мэрии Первоуральска.
По словам очевидцев, борщевик уже был замечен на Советской и в Корабельной роще.
«У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком, только Первоуральска это не касается», – возмутилась одна из горожанок.
Однако недовольство по поводу разросшегося растения разделяют не все. Некоторые первоуральцы выразили сомнения по поводу его ядовитости.
«У борщевика белые шапки – зонтики. Это, похоже, дягиль. Борщевик часто с дягилем путают», – считает другая девушка.
В администрации города с растением пообещали разобраться, сообщив, что у мэрии заключен договор с подрядчиком на обработку этого растения специальными реагентами.
«В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка», – сказали в мэрии Первоуральска.
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