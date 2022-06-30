Ради строительства дороги на Ольховку в Нижнем Тагиле вырубят более тысячи деревьев

14.07 Суббота, 2 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вырубят более тысячи деревьев для строительства дороги в посёлок Ольховка. Администрация города дала на это добро. Ликвидацией зеленых насаждений займется «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно постановлению, планируется вырубка более тысячи деревьев на площади 15 400 квадратных метров в черте города. Под снос пойдут 825 берёз, 141 осина, 83 ольхи, 82 сосны, 6 яблонь и 4 ели, а также заросли самосевных деревьев.

Напомним, что жители микрорайона «Сосновый бор» в Екатеринбурге подготовили видеообращение к Владимиру Путину с просьбой защитить лес от вырубки ради дороги по улице Рощинской.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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