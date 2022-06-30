Николай Коляда раздал награды драматургам и сам получил «Твёрдый знак»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В администрации Екатеринбурга раздали премию «Твёрдые знаки», которая вручается компаниям и жителям Свердловской области, которые работают на положительную репутацию Екатеринбурга, на узнаваемость уральской столицы. Победители премии определяются количеством упоминаний в зарубежной и отечественной прессе за прошлый год. Причем, упоминаний исключительно позитивных.Среди обладателей «Твёрдого знака» в этом году —Николай Коляда, драматург, театральный режиссёр, основатель и директор театра своего имени. Он стал победителем в номинации «Личность года. Культура».Так совпало, что накануне вручения ему данной премии, Коляда сам награждал победителей театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Из 26 спектаклей, показанных в конкурсной программе этого года, призами были отмечены 5. Лучшим актёрским ансамблем был признан коллектив Молодёжного театра Алтая из города Барнаул, который в Екатеринбурге показал спектакль «Василисса» по пьесе Марии Малухиной. Приз за лучшую женскую роль получила Татьяна Малягина из питерского Театра На Васильевском (спектакль «Как Зоя гусей кормила» по пьесе Светланы Баженовой). В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Людмила Гулуева, сыгравшая в спектакле «Тот самый день» Темиртауского театра для детей и юношества (спектакль поставлен по пьесе Ярославы Пулинович). Лучшим актёром был признан исполнитель главной роли в спектакле «Мальчик мой» астраханского театра «Периферия» Алексей Дуганов. А гран-при уехал в Тюмень вместе с коллективом молодёжного театра «Ангажемент», который в Екатеринбург приезжал со спектаклем по пьесе Валерия Шергина и Рината Киякова «Вий. Легенда». Кроме того, Николай Коляда вручил от себя специальный приз режиссёру Игорю Сетдекову за спектакль «Взломанный» Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».