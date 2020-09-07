В Екатеринбурге закончен новый городской маршрут – фиолетовая линия

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала заработал новый городской маршрут – фиолетовая линия, объединяющая все работы фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.Во время проведения фестиваля в центре уральской столицы постепенно появлялась пунктирная фиолетовая линия. Street art line стала совместным проектом команды STENOGRAFFIA и Яндекс.Карт. Маршрут объединил 29 объектов стрит-арта, созданных на фестивале за разные годы его проведения. Линия создавалась в течение трех недель, а ее протяженность составила около 9 километров.– Это сложный, но очень ценный проект. Мы уже получили много слов благодарности, постоянно видим фотографии с линией в соцсетях. Люди правда гуляют по ней и это так здорово! Ведь бывает так, что ты живешь в городе всю жизнь, но не знаешь, что прямо за углом находится частичка искусства. Теперь людям стало проще открывать собственный город, изучать его. Этого результата стоили все бессонные ночи! – поделилась координатор фестиваля Ирина Завьялова.