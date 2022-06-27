На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» будет представлен проект цифровизации процесса добычи руды

13.24 Пятница, 1 июля 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, будет представлен проект повышения энергоэффективности клетевой подъемной установки шахты «Закладочная» Гайского ГОКа.

По мнению автора проекта, сотрудника ГОКа Михаила Крапивина, этого можно добиться благодаря совершенствованию электропривода подъемной машины, автоматизации и цифровизации производственного процесса, а также его интеграции в автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления Подземного рудника.

Автор предлагает установить на подъемную машину современные преобразователи частоты и другое оборудование с выводом параметров на пульт машиниста и на автоматизированное рабочее место. Это позволит снизить годовой расход электроэнергии до 25% (450 тыс. кВт*час) и более гибко регулировать технологический процесс. Модернизация подъемной машины сократит время на ее обслуживание и ремонт.
Экономический эффект, по расчетам специалиста, составит порядка 2 млн руб. в год. Срок окупаемости проекта с учетом затрат на его реализацию – 3,4 года.

Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции – обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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