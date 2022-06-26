Пиарщика Ярослава Ширшикова оштрафовали в Екатеринбурге за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Известного пиарщика Ярослава Ширшикова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП). Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Поводом для штрафа стало интервью Ярослава Ширшикова телеканалу ТВ-2, а также его футболка с надписью «Ширшиков против [Роскомнадзор]».
Ранее мы писали, что утром 10 июня, сотрудники полиции увезли известного пиарщика из дома в городской УМВД, где составили на него протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ
Поводом для штрафа стало интервью Ярослава Ширшикова телеканалу ТВ-2, а также его футболка с надписью «Ширшиков против [Роскомнадзор]».
Ранее мы писали, что утром 10 июня, сотрудники полиции увезли известного пиарщика из дома в городской УМВД, где составили на него протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ
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