Известного пиарщика Ярослава Ширшикова задержали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Известный пиарщик и политтехнолог Ярослав Ширшиков заявил, что сегодня утром сотрудники полиции увезли его из дома в городской УМВД.По словам Ширшикова, на него составляют протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил России). Пиарщик рассказал, что поводом для составления протокола стала его публичная пацифистская позиция.«Объяснения дать отказался, сослался на 51 статью Конституции. С правонарушением не согласен. Жду вызова в суд», — написал Ширшиков в соцсетях.