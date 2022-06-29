Из Екатеринбурга запускают чартерные рейсы в Египет
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывают рейсы в Хургаду. Выполнять полеты будет авиакомпания iFly.
Чартерные рейсы в Екатеринбурге будут выполняться с 23 июля раз в 9-10 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 кресел. Уже открыта продажа турпакетов, предложения доступны на сайте TEZ TOUR.
Напомним, что в январе и феврале этого года Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово. Однако в марте авиасообщение с Египтом было приостановлено.
Чартерные рейсы в Екатеринбурге будут выполняться с 23 июля раз в 9-10 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 кресел. Уже открыта продажа турпакетов, предложения доступны на сайте TEZ TOUR.
Напомним, что в январе и феврале этого года Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово. Однако в марте авиасообщение с Египтом было приостановлено.
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