Выпускной в УрФУ в этом году пройдет без ковидных ограничений
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Выпускной в УрФУ впервые с 2019 года пройдет без ковидных ограничений. Дипломы на торжественной церемонии в Екатеринбурге получат 6000 выпускников. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе вуза.
Торжественная церемония состоится перед главным учебным корпусом университета на улице Мира уже завтра, 2 июля. 100 лучших выпускников этого года пройдут по площади и получат дипломы со сцены из рук высшего руководства университета.
После официальной части выпускников и их близких ждет музыкально-танцевальное шоу от творческих коллективов УрФУ.
Торжественная церемония состоится перед главным учебным корпусом университета на улице Мира уже завтра, 2 июля. 100 лучших выпускников этого года пройдут по площади и получат дипломы со сцены из рук высшего руководства университета.
После официальной части выпускников и их близких ждет музыкально-танцевальное шоу от творческих коллективов УрФУ.
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