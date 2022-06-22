Выпускной в УрФУ в этом году пройдет без ковидных ограничений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Выпускной в УрФУ впервые с 2019 года пройдет без ковидных ограничений. Дипломы на торжественной церемонии в Екатеринбурге получат 6000 выпускников. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе вуза.Торжественная церемония состоится перед главным учебным корпусом университета на улице Мира уже завтра, 2 июля. 100 лучших выпускников этого года пройдут по площади и получат дипломы со сцены из рук высшего руководства университета.После официальной части выпускников и их близких ждет музыкально-танцевальное шоу от творческих коллективов УрФУ.